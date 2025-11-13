Concert saxophones et orgue Bort-Les-Orgues Bort-les-Orgues Vendredi 29 mai 2026, 20h30 Participation aux frais: 10 € et gratuité pour les enfants de moins de 15 ans.

Fabien Chouraki, concertiste international, et Olivier Dekeister, Titulaire des Grandes – Orgues de l’église Saint- Lambert de Vaugirard à Paris,

concert saxophone et orgue

Fabien Chouraki, concertiste international, et Olivier Dekeister, Titulaire des Grandes – Orgues de l’église Saint- Lambert de Vaugirard à Paris, dans un programme très varié :BACH – RIMSKY-KORSAKOV-VIVALDI- MASSENET- COUPERIN etc…

Eglise Saint- Germain, Place de la Nation, 19110 Bort-les-Orgues Corrèze/Limousin

tél: 05.55.96.81.85 (laisser message si besoin)

En savoir plus, écouter et voir les artistes sur le site [**http://auborddesorgues.e-monsite.com**](http://auborddesorgues.e-monsite.com)

Début : 2026-05-29T20:30:00.000+02:00

Fin : 2026-05-29T22:00:00.000+02:00

http://auborddesorgues.e-monsite.com 0555968185 auborddesorgues@wanadoo.fr

Bort-Les-Orgues 9 rue jeanne d’Arc Bort-les-Orgues 19110 Corrèze