Concert Scène Art’s Espace Jemmapes Paris

Scène Art’s, une scène au cœur de Paris dédiée aux artistes émergents (16 – 30 ans), organisée une fois tous les deux mois par une équipe composée de jeunes bénévoles et de professionnels.

Pour cette édition, la Scène du Canal – Espace Jemmapes, accueillera :

-Collëtte, autrice, compositrice, interprète et musicienne, embarque son public dans un voyage intime et puissant. Entre sensibilité et puissance vocale, sa musique explore la mémoire, la libération et la reconquête de soi. Sur scène, elle est accompagnée de ses complices Zoé Chenu et Bruno Rougevin Baville, pour un live vibrant et sincère.

– Kim Dee Kim Dee, chanteuse et violoncelliste nous présente une néo-soul hybride et audacieuse. Traversée par ses deux projets, Naked (2021) puis Puzzled (2023), Kim Dee valse avec ses émotions en nous délivrant un message fort et unificateur. Elle dénonce avec joie une société qui nous maintient dans l’obscurité en nous transmettant sa lumière et une belle dose d’espoir..

– Melinoë est un quatuor de rock alternatif noir où se mêlent voix soul et lyrique, riffs de basse punchy et solos de guitare intenses. Leur musique, à la fois torturée et envoûtante, évoque un rituel moderne où chaque note semble convoquer l’ombre et la lumière.

Deuxième concert Scène Art’s de la saison ! L’espace Jemmapes vous accueil vendredi 13 février à 20h pour les showcases de Collëtte, Kim Dee et Melinoë.

Espace Jemmapes 116 Quai de Jemmapes 75010 L’espace Jemmapes est l’un des quatre centres Paris Anim’ du 10e arrondissement. Situé sur les berges du Canal Saint-Martin, l’espace Jemmapes regorge d’activités et de propositions culturelles et artistiques pour tous les âges, toutes les envies, tous les projets.Paris

