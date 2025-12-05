Concert Scène Art’s La Scène du Canal Paris

Scène Art’s, une scène au cœur de Paris dédiée aux artistes émergents (16 – 30 ans), organisée une fois tous les deux mois par une équipe composée de jeunes bénévoles et de professionnels.

Pour la première date de cette saison 2025-2026, la Scène du Canal – Espace Jemmapes, accueillera :

Ziineb, une chanteuse et peintre marocaine qui allie musique et peinture pour créer un monde magique. À partir de diverses influences (soul, rnb, uk garage, musique arabe…) elle crée son propre style : soul orientale.

THED, un auteur-compositeur-interprète au timbre singulier et à l’identité guitare-voix empreinte de sonorités rap. Avec une plume poétique et acérée, il aborde les relations humaines et les réalités du monde qui l’entoure, livrant une musique sincère.

J’M, qui développe une musique vibrante où se mêlent la chaleur de la soul, l’énergie du funk, le grain du rock et la puissance de l’électro. Leur univers, à la fois sensible et brut, explore les contrastes et les émotions en fusionnant les textures électroniques avec la vitalité organique des instruments et des voix.

Vendredi 5 décembre 2025 à 20h, la Scène du Canal – Espace Jemmapes accueille trois artistes/groupes émergents pour un concert scène ouverte avec Ziineb, J’M et Thed !

Le vendredi 05 décembre 2025

de 20h00 à 22h00

gratuit

Tout public.

La Scène du Canal 116 Quai de Jemmapes 75010 A la Scène du Canal, la saison 2014-2015 s’ouvre dans la nouveauté : une salle transformée, un bar, une ambiance chaleureuse, un décor remanié, la liberté d’être assis ou debout, de danser… Et toujours nous continuons de creuser la voie d’une programmation musique actuelle novatrice, en recherche constante d’esthétiques contemporaines, avec cet engagement fort : la défense de la parole célébrée sous toutes ses formes : chantée, contée, scandée, slamée, rappée…

La SDC, c’est aussi un lieu d’accueil et de travail, soucieux de donner aux artistes les meilleurs conditions pour préparer leurs spectacles : David Lafore, Louis Caratini, Damien Delisle et S Petit Nico sont nos résidents musique actuelle cette saison : des démarches décalées et pop pour une chanson contemporaine inédite…

Cette saison, c’est aussi le retour des Filles du Canal : coup de projecteur sur la chanson au féminin qui bouscule par son inventivité et son énergie. Nos soirées Prémix Hip-hop sont également de retour et s’enrichissent avec les “129h slam session”. Enfin, la SDC continue de s’engager auprès des jeunes chanteurs et offre son plateau et ses moyens d’accompagnement dans le cadre du dispositif Microclimat, initié en partenariat avec Éclats Spectacles.

L’équipe de la SDC tient à remercier ses partenaires institutionnels , ses bénévoles et ses amis ! Nous serons heureux de vous accueillir et de vous faire découvrir une nouvelle saison nos coups de coeur musiques actuelles !Paris

