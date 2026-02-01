Concert Scène ouverte à la Singerie La Singerie Le Havre

Concert Scène ouverte à la Singerie

La Singerie 13 Rue Bernardin de Saint-Pierre Le Havre Seine-Maritime

Début : 2026-02-13 19:00:00
Si tu as la guitare qui te démange,
Si tu chantes tous les jours sous la douche,
Si tu aimes aussi écouter les autres…
Cette soirée est faite pour toi !   .

La Singerie 13 Rue Bernardin de Saint-Pierre Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 9 82 42 11 38  bienvenue@la-singerie.com

