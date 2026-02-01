Concert Scène ouverte à la Singerie La Singerie Le Havre

Concert Scène ouverte à la Singerie

La Singerie 13 Rue Bernardin de Saint-Pierre Le Havre Seine-Maritime

Début : 2026-02-13 19:00:00

fin : 2026-02-13

Si tu as la guitare qui te démange,

Si tu chantes tous les jours sous la douche,

Si tu aimes aussi écouter les autres…

Cette soirée est faite pour toi ! .

La Singerie 13 Rue Bernardin de Saint-Pierre Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 9 82 42 11 38 bienvenue@la-singerie.com

