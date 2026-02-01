Concert Scène ouverte Le 3C Café Culturel Citoyen Aix-en-Provence

Concert Scène ouverte

Vendredi 27 février 2026 de 20h à 23h.

Vendredi 27 mars 2026 de 20h à 23h.

Vendredi 24 avril 2026 de 20h à 23h.

Vendredi 22 mai 2026 de 20h à 23h.

Vendredi 26 juin 2026 de 20h à 23h. Le 3C Café Culturel Citoyen 23 Boulevard Carnot Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Début : 2026-02-27 20:00:00

fin : 2026-03-27 23:00:00

2026-02-27 2026-03-27 2026-04-24 2026-05-22 2026-06-26

Rendez-vous désormais incontournable la scène ouverte du 3C !

Des sets de 10 à 20 minutes par artiste dans une ambiance conviviale et chaleureuse !

Le 3C Café Culturel Citoyen 23 Boulevard Carnot Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 72 36 46 47 programmationle3c@gmail.com

Now an unmissable event: the 3C open stage!

10- to 20-minute sets by each artist in a warm, friendly atmosphere!

