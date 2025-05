Concert Scène Ouverte au 3ème Lieu – Le 3ème Lieu Saint-Paul-Flaugnac, 7 juin 2025 20:00, Saint-Paul-Flaugnac.

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Début : 2025-06-07 20:00:00

fin : 2025-06-07

Viens avec ton ou tes instruments, ta voix, tes envies… Pour partager un moment de musique et de découverte.

Sonorisation et batterie sur place

À partir de 20h 0 .

Le 3ème Lieu 69 Impasse du Château

Saint-Paul-Flaugnac 46170 Lot Occitanie cafe@3emelieu46.fr

English :

Come along with your instrument(s), your voice, your desires… To share a moment of music and discovery.

Sound system and drums on site

German :

Komm mit deinem Instrument oder deinen Instrumenten, deiner Stimme, deinen Wünschen… Um einen Moment der Musik und der Entdeckung zu teilen.

Tonanlage und Schlagzeug vor Ort

Italiano :

Venite con i vostri strumenti, la vostra voce, i vostri desideri… Per condividere un momento di musica e di scoperta.

Impianto audio e batteria in loco

Espanol :

Venga con su(s) instrumento(s), su voz, sus deseos… Comparta un momento de música y descubrimiento.

Equipo de sonido y batería in situ

