Concert Scène ouverte des Cabanes #2 Sas Escal Bloc La Rochelle mercredi 17 décembre 2025.
Sas Escal Bloc 22 rue Cardinal La Rochelle Charente-Maritime
Début : 2025-12-17 19:30:00
fin : 2025-12-17 21:30:00
2025-12-17
Tu chantes, tu joues d’un instrument, tu slam, tu fais du stand-up ou tu veux juste partager un texte ? La scène est à toi ! Viens t’exprimer dans une ambiance conviviale, sans pression et avec un public bienveillant.
Sas Escal Bloc 22 rue Cardinal La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
English : Concert Scène ouverte des Cabanes #2
Do you sing, play an instrument, slam, do stand-up or just want to share a text? The stage is yours! Come and express yourself in a friendly atmosphere, with no pressure and a sympathetic audience.
