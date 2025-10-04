Concert Scène ouverte Bar associatif L’Ecurie Genêts

Concert Scène ouverte

Bar associatif L’Ecurie 20 route du Bec d’Andaine Genêts Manche

Début : 2025-10-04 19:00:00

fin : 2025-10-04

2025-10-04

Scène ouverte inscription dans l’ordre d’arrivée 20mn par groupe.

Réservation conseillée. .

Bar associatif L’Ecurie 20 route du Bec d’Andaine Genêts 50530 Manche Normandie +33 6 07 74 18 91 assolecurie@gmail.com

