Concert Scène ouverte Espace scénique Saint-Jean-d’Angély
Concert Scène ouverte Espace scénique Saint-Jean-d’Angély mercredi 11 mars 2026.
Concert Scène ouverte
Espace scénique Abbaye Royale Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime
Début : 2026-03-11 18:00:00
fin : 2026-03-11
2026-03-11
Les musiciens de l’école présentent leurs pièces préférées du moment, seuls ou en groupe venez les encourager dans cette étape, véritable défi pour progresser.
Espace scénique Abbaye Royale Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 32 27 70 ecole.musique@angely.net
English :
The school?s musicians present their favorite pieces of the moment, alone or in group: come and encourage them in this stage, a real challenge to progress.
