Vabres-l’Abbaye

Concert Scène Vabraise

Place de la mairie Vabres-l’Abbaye Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-07-01

fin : 2026-07-01

Date(s) :

2026-07-01

Les musiciens de Vabres se produisent et vous offrent un vrai moment de partages et de rencontres. .

Place de la mairie Vabres-l’Abbaye 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 08 57

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English :

L’événement Concert Scène Vabraise Vabres-l’Abbaye a été mis à jour le 2026-05-26 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)