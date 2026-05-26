Concert Scène Vabraise Vabres-l’Abbaye
Concert Scène Vabraise Vabres-l’Abbaye mercredi 1 juillet 2026.
Vabres-l’Abbaye
Concert Scène Vabraise
Place de la mairie Vabres-l’Abbaye Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-07-01
fin : 2026-07-01
Date(s) :
2026-07-01
Les musiciens de Vabres se produisent et vous offrent un vrai moment de partages et de rencontres. .
Place de la mairie Vabres-l’Abbaye 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 08 57
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L’événement Concert Scène Vabraise Vabres-l’Abbaye a été mis à jour le 2026-05-26 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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