CONCERT SCÉNOGRAPHIÉ « M » Saint-Valery-en-Caux

14 Rue de la Grâce de Dieu Saint-Valery-en-Caux Seine-Maritime

Tarif : – –

Début : 2026-03-05 20:00:00

fin : 2026-03-05

2026-03-05

Clément Mirguet, compositeur pour la scène et le cinéma, crée avec /M/ un univers sonore singulier, entre musique contemporaine et électro. Un voyage émotionnel où chaque note devient langage, traversant souvenirs, joies et mélancolies.

/M/, c’est son histoire intime, racontée avec toute la puissance expressive de la musique. Pour la porter sur scène, il conçoit un dispositif inédit un espace sensoriel, comme un miroir poétique de nos vies intérieures.

Complice artistique de Thomas Jolly, il a composé les musiques de Henry VI, Richard III, Thyeste, Le Dragon, ou encore Records, opéra-spectacle imaginé pour la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques de Paris 2024 au stade de France.

Dans ce concert immersif, entre minimalisme et textures électroniques, sons, silences et éclats lumineux se conjuguent pour offrir au public une expérience introspective d’une intensité rare.

A 20h00.

Durée 1H

Tarifs B

10 ans +

Plateau-apéro à la Médiathèque Christiane Doutart | jeudi 5 mars 18h15 sur réservation 02 35 97 25 41 .

14 Rue de la Grâce de Dieu Saint-Valery-en-Caux 76460 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 97 25 41

