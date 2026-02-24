Concert SCH COMPLET Stade de France Saint-Denis
Concert SCH COMPLET Stade de France Saint-Denis vendredi 24 avril 2026.
Stade de France Avenue Jules Rimet Saint-Denis Seine-Saint-Denis
2026-04-24
fin : 2026-04-24
2026-04-24
Après 10 ans de carrière, 9 albums vendus à 2,5 M d’exemplaires et des shows marquants (Vélodrome 2023, tournée et 2 Bercy en 2024), SCH annonce Souviens-toi demain, un concert unique au Stade de France, teasé avec les voix bulgares de son titre culte A7.
Stade de France Avenue Jules Rimet Saint-Denis 93200 Seine-Saint-Denis Île-de-France
English : Concert SCH
After a 10-year career, 9 albums selling 2.5 million copies and memorable shows (Vélodrome 2023, tour and 2 Bercy shows in 2024), SCH announces Souviens-toi demain, a unique concert at the Stade de France, teased with the Bulgarian voices from his cult track A7.
