Concert Schawinigan Central Café Mesquer

Central Café 50 avenue de Bretagne Mesquer Loire-Atlantique
Début : 2025-11-08 21:00:00
fin : 2025-11-08
2025-11-08
Partez dans le grand nord américain pour une plongée dans les chansons québécoises du groupe Schawinigan !
Planches apéro fermières végétariennes ou non et desserts maison servis de 19h à 21h.
Participation libre. .
Central Café 50 avenue de Bretagne Mesquer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 11 84 98 41 centralcafe.mesquer@gmail.com
