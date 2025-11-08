Concert Schawinigan Central Café Mesquer

Concert Schawinigan Central Café Mesquer samedi 8 novembre 2025.

Concert Schawinigan

Central Café 50 avenue de Bretagne Mesquer Loire-Atlantique

Tarif : – –

Début : 2025-11-08 21:00:00

fin : 2025-11-08

2025-11-08

Partez dans le grand nord américain pour une plongée dans les chansons québécoises du groupe Schawinigan !

Planches apéro fermières végétariennes ou non et desserts maison servis de 19h à 21h.

Participation libre. .

Central Café 50 avenue de Bretagne Mesquer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 11 84 98 41 centralcafe.mesquer@gmail.com

