Concert SCHNOCKS Salle communale Cortevaix

Concert SCHNOCKS

Salle communale Le Bourg Cortevaix Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 17:30:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Nouvelle saison pour les SCHNOCKS, sous forme CABARET cette année. Un groupe réduit mais encore plus motivé !

Un nouveau répertoire avec de la chanson française comme on l’aime puisqu’on retrouvera RENAUD, BRASSENS, RICET BARRIER, on découvrira une chanson écolo de 1973 d’ANNE SYLVESTRE, mais on aura aussi des chanteurs contemporains comme CLARA YSE, SANSEVERINO, ZAHO DE SAGAZAN, un ovni de BRIGITTE FONTAINE, un titre country d’Emilou Harris, une pépite d’AURORA et POMME, une magnifique polyphonie des CROSBY, STILLS and NASH, un titre engagé de MES SOULIERS SONT ROUGE, et une chorégraphie ma foi, pas si mal, sur un tube de MYLENE.

La guitare, les percus et le diato sont en appui, et sur certaines dates, le fabuleux violon de Cécile vous donnera des envies de guincher.

On a hâte de monter sur scène pour vous présenter tout ça… .

Salle communale Le Bourg Cortevaix 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 12 22 82 50 le.cric@laposte.net

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English : Concert SCHNOCKS

L’événement Concert SCHNOCKS Cortevaix a été mis à jour le 2026-03-20 par CLUNY │ OT de Cluny Sud Bourgogne | Cat.II