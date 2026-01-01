Concert SCHÖN ! La Maison Nugues Romans-sur-Isère

Concert SCHÖN !

La Maison Nugues 18 rue de l’Armillerie Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31 20:00:00

fin : 2026-01-31 21:30:00

Date(s) :

2026-01-31

Schön ! C’est un collectif de musiciens qui s’amuse à reprendre des chansons en version acoustique et revisitées.

.

La Maison Nugues 18 rue de l’Armillerie Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 62 18 82 06 lamaisonnugues.lartmillerie@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert SCHÖN !

Schön! Schön is a collective of musicians who have fun covering songs in acoustic and revisited versions.

L’événement Concert SCHÖN ! Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-01-05 par Valence Romans Tourisme