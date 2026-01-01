Concert SCHÖN ! La Maison Nugues Romans-sur-Isère
Concert SCHÖN ! La Maison Nugues Romans-sur-Isère samedi 31 janvier 2026.
Concert SCHÖN !
La Maison Nugues 18 rue de l’Armillerie Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-31 20:00:00
fin : 2026-01-31 21:30:00
Date(s) :
2026-01-31
Schön ! C’est un collectif de musiciens qui s’amuse à reprendre des chansons en version acoustique et revisitées.
.
La Maison Nugues 18 rue de l’Armillerie Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 62 18 82 06 lamaisonnugues.lartmillerie@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert SCHÖN !
Schön! Schön is a collective of musicians who have fun covering songs in acoustic and revisited versions.
L’événement Concert SCHÖN ! Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-01-05 par Valence Romans Tourisme