Concert Schubert Messe en Mi B Majeur – An die Musik – Lieder et quatuors Vocaux – Ensemble Vocal Martenot de Gironde – 22 et 23 novembre 2025 Eglise Saint Louis des Chartrons Bordeaux

Concert Schubert Messe en Mi B Majeur – An die Musik – Lieder et quatuors Vocaux – Ensemble Vocal Martenot de Gironde – 22 et 23 novembre 2025 22 et 23 novembre Eglise Saint Louis des Chartrons Gironde
Participation de 20 € en prévente, 25 € le jour du concert, 10€ pour les – 25 ans
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-11-22T20:30:00 – 2025-11-22T22:30:00
Fin : 2025-11-23T16:30:00 – 2025-11-23T18:30:00
Le samedi 22 novembre 2025 à 20h30 et le dimanche 23 novembre 2025 à 16h30, l’Ensemble Vocal Martenot (EVM) de Gironde donnera en concert la Messe en Mi bémol Majeur de Franz Schubert ainsi que An die Musik.
Franz Schubert est l’un des grands compositeurs romantiques de l’histoire de la musique.Sa messe en Mi bémol Majeur a été composée entre 1819 et 1822, révisée en 1825, puis créée à titre posthume en 1829, avec son frère Ferdinand à la Direction.
Beaucoup la mettent en parallèle avec la Missa Solemnis de Beethoven.En effet, cette sixième et dernière messe de Schubert est connue pour sa ferveur somptueuse et son lyrisme.
Elle sera proposée en version chœur, solistes et piano pour en restituer pleinement toute sa subtilité et sa finesse.
En première partie, la pianiste et le quatuor d’artistes lyriques proposeront des Lieder et quatuors vocaux.
Les artistes
Florence Chaubin-Guillaume, piano
Christine Lamicq, soprano
Léna Orye, mezzo
Olivier Bekretaoui, ténor
Simon Solas, basse
Lionel Gaudin-Villard, direction
Le Programme
Hirtenchor, Quatuor vocal
Impromptu n.3 en Sol B Majeur, Florence Chaubin Guillaume
Des Tages Weihe, Quatuor vocal
Ständchen, Christine Lamicq
Ave Maria, Olivier Bekretaoui
Am Bach in Frühling, Simon Solas
Messe en Mi B Majeur – Ensemble Vocal Martenot, solistes, piano
An die Musik – Ensemble Vocal Martenot, piano.
Billetterie en ligne
https://evmartenot-bordeaux.fr/
Eglise Saint Louis des Chartrons 51, rue Notre Dame, 33000 Bordeaux
