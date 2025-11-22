Concert Schubert Messe en Mi B Majeur – An die Musik – Lieder et quatuors Vocaux – Ensemble Vocal Martenot de Gironde – 22 et 23 novembre 2025 Eglise Saint Louis des Chartrons Bordeaux

Concert Schubert Messe en Mi B Majeur – An die Musik – Lieder et quatuors Vocaux – Ensemble Vocal Martenot de Gironde – 22 et 23 novembre 2025 22 et 23 novembre Eglise Saint Louis des Chartrons Gironde

Participation de 20 € en prévente, 25 € le jour du concert, 10€ pour les – 25 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-22T20:30:00 – 2025-11-22T22:30:00

Fin : 2025-11-23T16:30:00 – 2025-11-23T18:30:00

Le samedi 22 novembre 2025 à 20h30 et le dimanche 23 novembre 2025 à 16h30, l’Ensemble Vocal Martenot (EVM) de Gironde donnera en concert la Messe en Mi bémol Majeur de Franz Schubert ainsi que An die Musik.

Franz Schubert est l’un des grands compositeurs romantiques de l’histoire de la musique.Sa messe en Mi bémol Majeur a été composée entre 1819 et 1822, révisée en 1825, puis créée à titre posthume en 1829, avec son frère Ferdinand à la Direction.

Beaucoup la mettent en parallèle avec la Missa Solemnis de Beethoven.En effet, cette sixième et dernière messe de Schubert est connue pour sa ferveur somptueuse et son lyrisme.

Elle sera proposée en version chœur, solistes et piano pour en restituer pleinement toute sa subtilité et sa finesse.

En première partie, la pianiste et le quatuor d’artistes lyriques proposeront des Lieder et quatuors vocaux.

Les artistes

Florence Chaubin-Guillaume, piano

Christine Lamicq, soprano

Léna Orye, mezzo

Olivier Bekretaoui, ténor

Simon Solas, basse

Lionel Gaudin-Villard, direction

Le Programme

Hirtenchor, Quatuor vocal

Impromptu n.3 en Sol B Majeur, Florence Chaubin Guillaume

Des Tages Weihe, Quatuor vocal

Ständchen, Christine Lamicq

Ave Maria, Olivier Bekretaoui

Am Bach in Frühling, Simon Solas

Messe en Mi B Majeur – Ensemble Vocal Martenot, solistes, piano

An die Musik – Ensemble Vocal Martenot, piano.

Billetterie en ligne

https://evmartenot-bordeaux.fr/

Eglise Saint Louis des Chartrons 51, rue Notre Dame, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 06 82 14 03 10 »}, {« type »: « link », « value »: « http://WWW.EVMARTENOT-BORDEAUX.FR »}] [{« link »: « https://evmartenot-bordeaux.fr/ »}]

