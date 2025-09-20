Concert/Schubertiade « à la Hongroise » Salle du Panoramique Tarascon

Du samedi 20 au dimanche 21 septembre 2025 le samedi de 20h30 à 22h. Le dimanche de 17h à 18h30. Salle du Panoramique Avenue de la République Tarascon Bouches-du-Rhône

L’association « Les enfants de Mnémosyne » prépare la saison prochaine, au programme de cette rentrée un concert « Schubertiade « à la Hongroise » » avec les plus belles pages des compositeurs de musique hongroise Liszt, Bartok, Schubert, Brahms et Strauss !

Les « Schubertiade » une idée de l’Association « Les Enfants de Mnémosyne » à l’occasion des journées du patrimoine les 20 et 21 septembre 2025 ! Au programme de cette « Schubertiade », Litz, Bartok, Schubert, Brahms, Strauss, Lehar… compositeurs qui se sont voués à la musique Hongroise ! Vous aurez l’occasion de retrouver les pianistes Claire Carrière et Ludovic Selmi, le clarinettiste Jean Deléglise et la soprano Cecilia Arbel, dans les jardins de Mnémosyne ! Rassurez-vous, si nous ne pouvons pas bénéficier d’un été indien, nous nous retrancherons dans les salons de Mnémosyne, bien à l’abri, à l’intérieur ! .

Salle du Panoramique Avenue de la République Tarascon 13150 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 77 08 63 92 lesenfantsdemnemosyne@gmail.com

English :

The « Les enfants de Mnémosyne » association is gearing up for next season, and this autumn’s program includes a « Schubertiade ‘à la Hongroise' » concert featuring the most beautiful pages by Hungarian composers Liszt, Bartok, Schubert, Brahms and Strauss!

German :

Der Verein « Les enfants de Mnemosyne » bereitet die nächste Saison vor. Auf dem Programm für diesen Herbst: ein Konzert « Schubertiade « à la Hongroise » » mit den schönsten Seiten der ungarischen Musikkomponisten Liszt, Bartok, Schubert, Brahms und Strauss!

Italiano :

L’associazione « Les enfants de Mnémosyne » si sta preparando per la prossima stagione e il programma di quest’autunno prevede un concerto « Schubertiade ‘à la Hongroise' » con le più belle opere dei compositori ungheresi Liszt, Bartok, Schubert, Brahms e Strauss!

Espanol :

La asociación « Les enfants de Mnémosyne » se prepara para la próxima temporada, y el programa de este otoño incluye un concierto « Schubertiade ‘à la Hongroise' » con las mejores obras de los compositores húngaros Liszt, Bartok, Schubert, Brahms y Strauss

