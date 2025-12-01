Dans l’esprit des soirées musicales qui rythmaient la vie viennoise au dix neuvième siècle, Feuille Blanche – Café noir est heureuse de vous propose de participer à une soirée musicale et poétique (une « Schubertiade » hivernale… Une comédienne, une pianiste, et un chanteur vous permettrons d’entendre des extraits du Voyage d’Hiver, précédés de la lecture de la traduction des poèmes.

Avec la participation de

Stéphanie Rongeot, comédienne

Barbara Sarlangue, piano

Marc Schweitzer, ténor

Le vendredi 12 décembre 2025

de 19h00 à 21h00

payant

Artiste payé au chapeau dans un café culturel (consommation obligatoire).

Tout public.

Feuille Blanche, Café Noir 102, rue Truffaut 75017 Paris