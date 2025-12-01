Concert « Schubertiade hivernale » Feuille Blanche, Café Noir Paris
Concert « Schubertiade hivernale » Feuille Blanche, Café Noir Paris vendredi 12 décembre 2025.
Dans l’esprit des soirées musicales qui rythmaient la vie viennoise au dix neuvième siècle, Feuille Blanche – Café noir est heureuse de vous propose de participer à une soirée musicale et poétique (une « Schubertiade » hivernale… Une comédienne, une pianiste, et un chanteur vous permettrons d’entendre des extraits du Voyage d’Hiver, précédés de la lecture de la traduction des poèmes.
Avec la participation de
Stéphanie Rongeot, comédienne
Barbara Sarlangue, piano
Marc Schweitzer, ténor
Dans l’esprit des soirées musicales qui rythmaient la vie viennoise au dix neuvième siècle, Feuille Blanche – Café noir est heureuse de vous propose de participer à une soirée musicale et poétique : une « Schubertiade » hivernale …
Le vendredi 12 décembre 2025
de 19h00 à 21h00
payant
Artiste payé au chapeau dans un café culturel (consommation obligatoire).
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-12-12T20:00:00+01:00
fin : 2025-12-12T22:00:00+01:00
Date(s) : 2025-12-12T19:00:00+02:00_2025-12-12T21:00:00+02:00
Feuille Blanche, Café Noir 102, rue Truffaut 75017 Paris