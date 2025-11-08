Concert Schumann, envers et contre Wieck à Niort place Martin Bastard Niort
place Martin Bastard Salon d'honneur de l'hôtel de ville Niort
Tarif : 20 – 20 – EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2025-12-13
fin : 2025-12-13
2025-12-13
Schumann, envers et contre Wieck
Une histoire poétique, sensible, romantique et musicale.
Venez découvrir l’histoire de Clara et Robert Schumann, racontée par une lectrice, un ténor et un quatuor à cordes.
Musiques de Clara et Robert Schumann, et J. S. Bach.
Par l’ensemble Mensa Sonora
Davy Cornillot, ténor
Cyrielle Eberhardt et Clémence Schaming, violons
Gabriel Grosbard, alto
Anna Luis, violoncelle
Catherine Petit, textes .
place Martin Bastard Salon d’honneur de l’hôtel de ville Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 67 04 04 73 billetterie@mensa-sonora.com
