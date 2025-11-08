Concert Schumann, envers et contre Wieck à Niort place Martin Bastard Niort

Concert Schumann, envers et contre Wieck à Niort

place Martin Bastard Salon d’honneur de l’hôtel de ville Niort Deux-Sèvres

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

Schumann, envers et contre Wieck

Une histoire poétique, sensible, romantique et musicale.

Venez découvrir l’histoire de Clara et Robert Schumann, racontée par une lectrice, un ténor et un quatuor à cordes.

Musiques de Clara et Robert Schumann, et J. S. Bach.

Par l’ensemble Mensa Sonora

Davy Cornillot, ténor

Cyrielle Eberhardt et Clémence Schaming, violons

Gabriel Grosbard, alto

Anna Luis, violoncelle

Catherine Petit, textes .

place Martin Bastard Salon d’honneur de l’hôtel de ville Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 67 04 04 73 billetterie@mensa-sonora.com

