Concert Schumann et Fauré Besançon

Concert Schumann et Fauré

20 Rue Megevand Besançon Doubs

Début : 2026-03-08 17:00:00

fin : 2026-03-08 18:30:00

2026-03-08

Consonances propose un nouveau concert le dimanche 8 mars

AMOURS, MUSIQUE ET POÉSIE

L’interprétation du cycle de Schumann Dichterliebe (Les amours du poète) est confiée à Carolin Neukamm, mezzo-soprano de Freiburg, et à Yves Descharmes, pianiste bisontin.

En deuxième partie, des mélodies de Fauré.

Dans ce programme dédié au romantisme et au post romantisme, la voix parlée, avec les poèmes de Lamartine, Hugo, Desbordes-Valmore et Verlaine, entre en résonance avec la poésie chantée de Heinrich Heine, Sully Prudhomme et Romain Bussine. .

20 Rue Megevand Besançon 25000 Doubs

