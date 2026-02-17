Concert Schumann et Fauré Besançon
Concert Schumann et Fauré Besançon dimanche 8 mars 2026.
Concert Schumann et Fauré
20 Rue Megevand Besançon Doubs
Tarif : 15 – 15 – EUR
Début : 2026-03-08 17:00:00
fin : 2026-03-08 18:30:00
2026-03-08
Consonances propose un nouveau concert le dimanche 8 mars
AMOURS, MUSIQUE ET POÉSIE
L’interprétation du cycle de Schumann Dichterliebe (Les amours du poète) est confiée à Carolin Neukamm, mezzo-soprano de Freiburg, et à Yves Descharmes, pianiste bisontin.
En deuxième partie, des mélodies de Fauré.
Dans ce programme dédié au romantisme et au post romantisme, la voix parlée, avec les poèmes de Lamartine, Hugo, Desbordes-Valmore et Verlaine, entre en résonance avec la poésie chantée de Heinrich Heine, Sully Prudhomme et Romain Bussine. .
20 Rue Megevand Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
