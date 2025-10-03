Concert Sclavine Le Yard Étretat

Le Yard 37 Rue Alphonse Karr Étretat Seine-Maritime

Tarif : – –

Début : 2025-10-03 21:00:00

fin : 2025-10-03

Établissement emblématique d’Étretat, le Yard accueille Sclavine, un duo percutant qui ouvre une nouvelle voie farouche et crue dans le royaume des binômes affranchis.

Une soirée à vivre intensément, portée par une complicité brute et vibrante. .

