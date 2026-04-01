Concert Sclavine Le Yard Étretat

Concert Sclavine

Le Yard 37 Rue Alphonse Karr Étretat Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 21:30:00

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Sclavine est un duo rock aux déclinaisons inédites. Un garçon mais surtout une fille, Véronique et sa guitare électrique rageuse ou plus douce, qui chante les chansons qu’elle compose et écrit, accompagnée par Laurent et sa basse rythmique à pédale. Après un 1er EP en 2018, salué par la critique (Les Inrocks, Abus Dangereux, Rock Hardi…), et après une centaine de concerts en France et en Belgique ces 2 dernières années, le duo a sorti en 2025, son premier album LP Money or love toujours enregistré et produit par Peter DEIMEL et SCLAVINE au Black Box Studio à Angers. .

Le Yard 37 Rue Alphonse Karr Étretat 76790 Seine-Maritime Normandie normandie37@le-yard.com

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English : Concert Sclavine

L’événement Concert Sclavine Étretat a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie