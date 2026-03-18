Concert Scott McCloud + Pierre Chaissac Au Chaudron La Rochelle

Concert Scott McCloud + Pierre Chaissac

Au Chaudron 76 Boulevard Émile Delmas La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-12 19:30:00

fin : 2026-05-12

Date(s) :

2026-05-12

Forcément, quand débarque le premier album solo de la tête pensante et chantante des mythiques Girls Against Boys, on prête une oreille curieuse et attentive.

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Au Chaudron 76 Boulevard Émile Delmas La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 56 46 62 contact@la-sirene.fr

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English :

Naturally, when the first solo album is released by the head of the legendary Girls Against Boys group, we’re bound to be curious and attentive.

L’événement Concert Scott McCloud + Pierre Chaissac La Rochelle a été mis à jour le 2026-03-18 par Nous La Rochelle