Concert Scott McCloud + Pierre Chaissac Au Chaudron La Rochelle
Concert Scott McCloud + Pierre Chaissac Au Chaudron La Rochelle mardi 12 mai 2026.
Concert Scott McCloud + Pierre Chaissac
Au Chaudron 76 Boulevard Émile Delmas La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-12 19:30:00
fin : 2026-05-12
Date(s) :
2026-05-12
Forcément, quand débarque le premier album solo de la tête pensante et chantante des mythiques Girls Against Boys, on prête une oreille curieuse et attentive.
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Au Chaudron 76 Boulevard Émile Delmas La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 56 46 62 contact@la-sirene.fr
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English :
Naturally, when the first solo album is released by the head of the legendary Girls Against Boys group, we’re bound to be curious and attentive.
L’événement Concert Scott McCloud + Pierre Chaissac La Rochelle a été mis à jour le 2026-03-18 par Nous La Rochelle