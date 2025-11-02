Concert Se souvenir d’eux Petersbach

Concert Se souvenir d’eux Petersbach dimanche 2 novembre 2025.

Concert Se souvenir d’eux

37 Rue de la Division Leclerc Petersbach Bas-Rhin

Début : Dimanche 2025-11-02 16:00:00

Ce concert marquera un temps de commémoration pour les victimes tombés pour la patrie lors des dernières guerres. Les temps musicaux seront confiés à Julien Muller, organiste, au choeur de femmes les Essentielles, et au clairon du Souvenir français Didier Follenius. Les temps musicaux seront jalonnés de lectures et de témoignages, certains provenant des communes de notre territoire.

Un verre de l’amitié viendra clore le concert. .

37 Rue de la Division Leclerc Petersbach 67290 Bas-Rhin Grand Est +33 6 24 30 89 06 mmiller.amardsf@gmail.com

English :

Se Souvenir d?eux concert: This concert marks a time of commemoration for those who fell for their country in the recent wars. Julien Muller and Didier Follenius will provide the musical accompaniment.

German :

Konzert Se Souvenir d’eux : Dieses Konzert markiert eine Zeit des Gedenkens an die Opfer, die in den letzten Kriegen für das Vaterland gefallen sind. Die musikalischen Beiträge werden von Julien Muller und Didier Follenius gestaltet.

Italiano :

Concerto Se Souvenir d’eux : questo concerto segnerà un momento di commemorazione per le vittime cadute per il loro Paese durante le recenti guerre. Le musiche saranno eseguite da Julien Muller e Didier Follenius.

Espanol :

Concierto Se Souvenir d’eux : este concierto marcará un momento de conmemoración de las víctimas caídas por su país durante las recientes guerras. La música correrá a cargo de Julien Muller y Didier Follenius.

