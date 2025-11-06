Concert Sébastien Bédé Espace des Augustins Montauban

Concert Sébastien Bédé

Espace des Augustins 27 rue des Augustins Montauban Tarn-et-Garonne

Début : Jeudi 2025-11-06 19:00:00

fin : 2025-11-06 21:00:00

2025-11-06

Les Dérives Sonores du Rio Grande

Espace des Augustins 27 rue des Augustins Montauban 82000 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 5 63 91 19 19 rio.grande@rio-grande.fr

English : Concert Sébastien Bédé

The Sound Drifts of the Rio Grande

German :

Die Klangverschiebungen des Rio Grande

Italiano :

Il suono del Rio Grande

Espanol : Concierto Sébastien Bédé

Las corrientes sonoras del Río Grande

