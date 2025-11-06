Concert Sébastien Bédé Espace des Augustins Montauban
Concert Sébastien Bédé Espace des Augustins Montauban jeudi 6 novembre 2025.
Concert Sébastien Bédé
Espace des Augustins 27 rue des Augustins Montauban Tarn-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2025-11-06 19:00:00
fin : 2025-11-06 21:00:00
Date(s) :
2025-11-06
Les Dérives Sonores du Rio Grande
Espace des Augustins 27 rue des Augustins Montauban 82000 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 5 63 91 19 19 rio.grande@rio-grande.fr
English : Concert Sébastien Bédé
The Sound Drifts of the Rio Grande
German :
Die Klangverschiebungen des Rio Grande
Italiano :
Il suono del Rio Grande
Espanol : Concierto Sébastien Bédé
Las corrientes sonoras del Río Grande
