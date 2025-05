Concert Sébastien Roux, Les Disparitions – Frac Franche-Comté Besançon, 22 mai 2025 20:00, Besançon.

Doubs

Début : 2025-05-22 20:00:00

fin : 2025-05-22 21:00:00

2025-05-22

Sébastien Roux, Les Disparitions (ambiantes et accousmatiques)

En complicité avec Rudy Decelière

Comment le son disparaît-il ? La question est posée par l’artiste qui part à la recherche de l’absence. Avec ses microphones, en milieu naturel et urbain, ils capte des sons, des ambiances et cherche à en mesurer la mémoire possible suite à leur disparition. Le travail, dirigé inexorablement vers le silence, explore également le plein avant le vide. Des présences humaines citadines, l’on glisse vers des espaces moins denses. D’un territoire balisé et cloisonné, l’on bascule vers des environnements ouverts et résonnants. Notre rapport au sonore et tout ce qu’il implique de contradictions se révèle ici sous un jour poétique et nous invite à écouter le monde de manière sensible.

Sébastien Roux (né en 1977), diplômé du Master Atiam, formation pluridisciplinaire aux sciences de la musique, vient du rock avant d’entamer une carrière de compositeur de musique électronique, qu’il donne à entendre sous la forme de disques, de concerts avec projection de partitions graphiques, de séances d’écoute commentées avec dispositif de haut-parleurs, d’installations ou de parcours sonores, d’œuvres radiophoniques, de performances audiovisuelles in situ, de pièces pour la danse, de ciné-concerts, etc. Sébastien Roux imagine des situations d’écoute. À travers l’algorithme, le jeu, le mouvement, la spatialisation, le diagramme, il articule deux notions complémentaires la perception de la forme et les formes de perception. Ses œuvres récentes placent le concept de traduction au cœur de son travail.

Sébastien Roux collabore régulièrement avec l’auteure Célia Houdart, le designer / scénographe Olivier Vadrot, les chorégraphes DD Dorvillier et Sylvain Prunenec. Parallèlement, il travaille comme assistant musical à l’IRCAM avec les compositeurs Gérard Pesson et Georges Aperghis. .

Frac Franche-Comté 2 Passage des Arts

Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

