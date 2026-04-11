Concert Sebka Place du marché La Turballe

La Turballe

Concert Sebka

Place du marché Café épicerie le Plan B La Turballe Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16 20:00:00

fin : 2026-04-16 22:00:00

Date(s) :

2026-04-16

Sebka a d’abord été un troubadour parisien, puis il s’est mit à tourner aves ses propres chansons dans toute la France et même à l’étranger.

Parolier autant que mélodiste, il vous emmène en voyage aux quatres coins du monde ainsi que sur des terrains plus sociaux ou plus intimes.

Il se place tantôt dans la peau des femmes, tantôt dans celle des hommes. Je suis un peu des deux , affirme-t-il dans la chanson éponyme de son premier album. Il y chante également Je suis jeune et belle .

La musique, la poésie, c’est pour lui autant une pacotille que ce que l’on peur faire de plus sérieux, de plus grave. Il revisite avec élan la chanson francophone entres amours mortes ( Sans toi ), de passage ( Chanson américaine ), frivoles ( Sur la route ) ou naissantes ( Le triangle du désir , L’irlandaise ), parentalité chaotique ( Maman contemporaine ), solitude ( Je dans , À l’hôtel de la Baie ), quête de sens ( Mon psy ) et considérations éco-surréalistes ( La langoustine et l’humanité ).

L’humour et le désespoir ne cessent de se côtoyer au sein d’un monde vaste ( Sur le Bosphore , Les bécanes de Cuba ) et varié ( La chanteuse , L’air de l’éboueur ) décrit avec délicatesse, mais toujours sans concessions, sans céder aux clichés.

On peut penser à Brassens quand il s’accompagne à la guitare sur scène, mais on songe aussi à Alexis HK, Gainsbourg ou Brel.

Enfin, Sebka co-écrit et co-compose avec d’autres artistes Abyr, Philippe Lars ou Julie Rouault, entre autres. .

Place du marché Café épicerie le Plan B La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 9 72 66 30 12 association@leplanb-laturballe.fr

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L’événement Concert Sebka La Turballe a été mis à jour le 2026-04-08 par ADT44