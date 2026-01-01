Concert Section 8 Espace des Augustins Montauban
Concert Section 8 Espace des Augustins Montauban jeudi 22 janvier 2026.
Concert Section 8
Espace des Augustins 27 rue des Augustins Montauban Tarn-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-22 20:30:00
fin : 2026-01-22 22:00:00
Date(s) :
2026-01-22
Festival Éclats de Musiques 2026
.
Espace des Augustins 27 rue des Augustins Montauban 82000 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 5 63 22 12 67 ocimtb82@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert Section 8
2026 Music Shards Festival
L’événement Concert Section 8 Montauban a été mis à jour le 2026-01-05 par Office de Tourisme du Grand Montauban