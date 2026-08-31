Concert Seingbouse
samedi 21 novembre 2026 · Seingbouse
Informations pratiques
Seingbouse
Concert
Rue du Presbytère Seingbouse Moselle
Tarif : – – EUR
25
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-11-21 20:30:00
fin : 2026-11-21
Date(s) :
2026-11-21
L’Eglise Saint-Jacques accueillera le concert exceptionnel des Petits Enfants à la croix de Bois.
Billetterie en Mairie ou auprès de Monsieur ARONICATout public
25 .
Rue du Presbytère Seingbouse 57455 Moselle Grand Est +33 3 87 29 14 30
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English :
The Saint-Jacques Church will host a special concert by Les Petits Enfants de la Croix de Bois.
Tickets are available at City Hall or from Mr. ARONICA
L’événement Concert Seingbouse a été mis à jour le 2026-08-31 par OFFICE DE TOURISME PAYS DE FREYMING-MERLEBACH
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