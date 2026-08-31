Informations pratiques

Seingbouse

Concert

Rue du Presbytère Seingbouse Moselle

Tarif : – – EUR

25

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-11-21 20:30:00

fin : 2026-11-21

Date(s) :

2026-11-21

L’Eglise Saint-Jacques accueillera le concert exceptionnel des Petits Enfants à la croix de Bois.

Billetterie en Mairie ou auprès de Monsieur ARONICATout public

25 .

Rue du Presbytère Seingbouse 57455 Moselle Grand Est +33 3 87 29 14 30

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English :

The Saint-Jacques Church will host a special concert by Les Petits Enfants de la Croix de Bois.

Tickets are available at City Hall or from Mr. ARONICA

L’événement Concert Seingbouse a été mis à jour le 2026-08-31 par OFFICE DE TOURISME PAYS DE FREYMING-MERLEBACH