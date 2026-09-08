Concert – Sélène Saint-Aimé Place de la Résistance Saint-Brieuc

Informations pratiques

Saint-Brieuc

Concert – Sélène Saint-Aimé

Place de la Résistance La Passerelle, scène nationale Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-12 20:00:00

fin : 2026-11-12 21:30:00

Date(s) :

2026-11-12

Chanteuse, contrebassiste et compositrice, Sélène Saint-Aimé nourrit sa musique des héritages, des voyages et des cultures qui ont façonné son parcours. Avec Creole Songs, elle revisite des chants de Louisiane, des Antilles et de La Réunion dans une forme épurée pour trio à cordes, accompagnée par Théo Ceccaldi (violon) et Guillaume Latil (violoncelle). Portée par une voix habitée et un sens aigu du récit, sa musique tisse des liens entre les cultures, les époques et les rivages. Un concert délicat et vibrant, où la créolité devient langage commun. .

Place de la Résistance La Passerelle, scène nationale Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 68 18 40

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English :

L’événement Concert – Sélène Saint-Aimé Saint-Brieuc a été mis à jour le 2026-09-08 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme