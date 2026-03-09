Concert Selin Sümbültepe Espace des Augustins Montauban

Concert Selin Sümbültepe

Espace des Augustins 27 rue des Augustins Montauban Tarn-et-Garonne

Tarif : 10 – 10 – 14 EUR

Début : 2026-06-04 20:30:00

fin : 2026-06-04 22:30:00

2026-06-04

Inspirée par Fairuz et Yasmin Hamdan, les deux divas du Liban, ou Emel Mathlouthi, la jeune prodige tunisienne, Selin Sümbültepe est le nouveau visage de la World-Pop turque !

Espace des Augustins 27 rue des Augustins Montauban 82000 Tarn-et-Garonne Occitanie

English : Concert Selin Sumbultepe

Inspired by Fairuz and Yasmin Hamdan, the two divas from Lebanon, or Emel Mathlouthi, the young Tunisian prodigy, Selin Sümbültepe is the new face of Turkish World-Pop!

