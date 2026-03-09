Concert Selin Sümbültepe Espace des Augustins Montauban
Concert Selin Sümbültepe Espace des Augustins Montauban jeudi 4 juin 2026.
Concert Selin Sümbültepe
Espace des Augustins 27 rue des Augustins Montauban Tarn-et-Garonne
Tarif : 10 – 10 – 14 EUR
Début : 2026-06-04 20:30:00
fin : 2026-06-04 22:30:00
2026-06-04
Inspirée par Fairuz et Yasmin Hamdan, les deux divas du Liban, ou Emel Mathlouthi, la jeune prodige tunisienne, Selin Sümbültepe est le nouveau visage de la World-Pop turque !
Espace des Augustins 27 rue des Augustins Montauban 82000 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 5 63 93 90 86 espacedesaugustins@tarnetgaronne.fr
English : Concert Selin Sumbultepe
Inspired by Fairuz and Yasmin Hamdan, the two divas from Lebanon, or Emel Mathlouthi, the young Tunisian prodigy, Selin Sümbültepe is the new face of Turkish World-Pop!
