CONCERT SELIN SÜMBÜLTEPE Montpellier

100 Rue Ferdinand de Lesseps Montpellier Hérault

Tarif : 15 – 15 – EUR

Début : 2025-10-11

Artiste à la croisée des mondes, Selin Sümbültepe marie sonorités orientales et pop occidentale avec une énergie débordante et un groove irrésistible. Inspirée par Fairuz, Bariş Manço ou Yasmin Hamdan, elle livre une fusion folk pop moderne, captivante et pleine de vie.

à partir de 21h (ouverture des portes 20h30) .

English :

A crossroads artist, Selin Sümbültepe blends Eastern sounds and Western pop with boundless energy and irresistible groove. Inspired by Fairuz, Bari? Manço or Yasmin Hamdan, she delivers a modern folk-pop fusion that’s captivating and full of life.

German :

Selin Sümbültepe ist eine Künstlerin, die zwischen den Welten pendelt und orientalische Klänge und westlichen Pop mit unbändiger Energie und einem unwiderstehlichen Groove verbindet. Inspiriert wurde sie von Fairuz, Bari? Manço oder Yasmin Hamdan inspiriert, liefert sie eine moderne, fesselnde und lebensfrohe Folk-Pop-Fusion.

Italiano :

Selin Sümbültepe è un’artista all’incrocio di mondi, che fonde suoni orientali e pop occidentale con un’energia sconfinata e un groove irresistibile. Ispirata da Fairuz, Bari? Manço o Yasmin Hamdan, Selin Sümbültepe propone una fusione folk-pop moderna, accattivante e piena di vita.

Espanol :

Selin Sümbültepe es una artista en la encrucijada de mundos, que mezcla sonidos orientales y pop occidental con una energía desbordante y un groove irresistible. Inspirada por Fairuz, Bari? Manço o Yasmin Hamdan, ofrece una fusión de folk-pop moderno cautivadora y llena de vida.

