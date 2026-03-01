Concert semaine sainte Villancicos VC de Saint-Roch et Villelongue Saint-Rémy-de-Provence

Concert semaine sainte Villancicos

Samedi 28 mars 2026 à partir de 18h. Chapelle Saint Roch Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Début : 2026-03-28 18:00:00

fin : 2026-03-28

L’association des amis de la chapelle Saint-Roch vous invite à un concert !

Villancicos est de la musique spirituelle d’Amérique latine que vous pourrez découvrir à la Chapelle Saint-Roch.



Solistes et instrumentistes des Rencontres baroques de Montfrin.

Ensemble vocal Esmos, direction Cédric Costantino et Gabriel Garrido .

VC de Saint-Roch et Villelongue Chapelle Saint Roch Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

The Friends of Saint-Roch Chapel Association invites you to a concert!

