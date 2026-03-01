Concert semaine sainte Villancicos VC de Saint-Roch et Villelongue Saint-Rémy-de-Provence
Concert semaine sainte Villancicos VC de Saint-Roch et Villelongue Saint-Rémy-de-Provence samedi 28 mars 2026.
Concert semaine sainte Villancicos
Samedi 28 mars 2026 à partir de 18h. VC de Saint-Roch et Villelongue Chapelle Saint Roch Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Début : 2026-03-28 18:00:00
2026-03-28
L’association des amis de la chapelle Saint-Roch vous invite à un concert !
Villancicos est de la musique spirituelle d’Amérique latine que vous pourrez découvrir à la Chapelle Saint-Roch.
Solistes et instrumentistes des Rencontres baroques de Montfrin.
Ensemble vocal Esmos, direction Cédric Costantino et Gabriel Garrido .
VC de Saint-Roch et Villelongue Chapelle Saint Roch Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
English :
The Friends of Saint-Roch Chapel Association invites you to a concert!
