Concert Musée Semur-en-Auxois
Concert Musée Semur-en-Auxois dimanche 31 août 2025.
Concert
Musée 3 Rue Jean-Jacques Collenot Semur-en-Auxois Côte-d’Or
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-31 15:00:00
fin : 2025-08-31 16:30:00
Date(s) :
2025-08-31
Un magnifique concert présentera des oeuvres vocales, avec Aliénor Schmitlin (soliste soprano), les choeurs Elisabeth Brasseur, Liam Zallio (piano), sous la direction d’Antoine Sebillotte. Au programme Verdi, Mendelssohn, Bizet, Mozart, Rossini, Brahms… .
Musée 3 Rue Jean-Jacques Collenot Semur-en-Auxois 21140 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 97 24 25 musee.semur.accueil@ville-semur-en-auxois.fr
English : Concert
German : Concert
