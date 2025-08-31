Concert Musée Semur-en-Auxois

Un magnifique concert présentera des oeuvres vocales, avec Aliénor Schmitlin (soliste soprano), les choeurs Elisabeth Brasseur, Liam Zallio (piano), sous la direction d’Antoine Sebillotte. Au programme Verdi, Mendelssohn, Bizet, Mozart, Rossini, Brahms…   .

Musée 3 Rue Jean-Jacques Collenot Semur-en-Auxois 21140 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 97 24 25  musee.semur.accueil@ville-semur-en-auxois.fr

