Concert Sentli et DJ set d’Ineko Restaurant Hobo Die 21 juin 2025 07:00

Drôme

Concert Sentli et DJ set d’Ineko Restaurant Hobo 3 rue Notre Dame Die Drôme

Tarif : – –

Début : Samedi 2025-06-21

fin : 2025-06-21

2025-06-21

Concert de Sentli (musique mexicaine) puis DJ set.

Restaurant Hobo 3 rue Notre Dame

Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 81 57 00 00 contact@bistrot-hobo.fr

English :

Concert by Sentli (Mexican music) followed by a DJ set.

German :

Konzert von Sentli (mexikanische Musik) und anschließend DJ-Set.

Italiano :

Concerto dei Sentli (musica messicana) seguito da un DJ set.

Espanol :

Concierto de Sentli (música mexicana) seguido de un DJ set.

L’événement Concert Sentli et DJ set d’Ineko Die a été mis à jour le 2025-06-18 par Office de Tourisme du Pays Diois