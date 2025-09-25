Concert Sept de Jazz Play Station Casino Joa Saint-Pair-sur-Mer
Concert Sept de Jazz Play Station
Casino Joa 2 Rue de la Plage Saint-Pair-sur-Mer Manche
Tarif : – –
Début : 2025-09-25 20:30:00
fin : 2025-09-25 23:00:00
2025-09-25
Concert de l’ensemble Play Station avec
Pierre Millet, Trompette.
François Chesnel, Piano.
Patrice Grente, Contrebasse.
Un trio talentueux et un beau concert en perspective !
Réservation par mail à septdejazz@gmail.com .
Casino Joa 2 Rue de la Plage Saint-Pair-sur-Mer 50380 Manche Normandie +33 6 70 81 42 89 septdejazz@gmail.com
