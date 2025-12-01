Concert sept de jazz Casino JOA Saint-Pair-sur-Mer

Concert sept de jazz

Casino JOA 2 Rue de la Plage Saint-Pair-sur-Mer Manche

Début : 2025-12-18 20:30:00

fin : 2025-12-18 23:00:00

2025-12-18

Concert LOUCANTA Quintet

Une immersion dans le jazz style brésilien avec cinq artistes heureux de partager leur récent séjour musical au Brésil ou ils ont joué et rapporté de nouvelles chansons inspirées de Tom Jobim, Elis Régina , Guinga , Djavan et bien d’autres. .

Casino JOA 2 Rue de la Plage Saint-Pair-sur-Mer 50380 Manche Normandie +33 6 70 81 42 89 septdejazz@gmail.com

