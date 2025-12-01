Concert sept de jazz Casino JOA Saint-Pair-sur-Mer
Concert sept de jazz Casino JOA Saint-Pair-sur-Mer jeudi 18 décembre 2025.
Concert sept de jazz
Casino JOA 2 Rue de la Plage Saint-Pair-sur-Mer Manche
Début : 2025-12-18 20:30:00
fin : 2025-12-18 23:00:00
2025-12-18
Concert LOUCANTA Quintet
Une immersion dans le jazz style brésilien avec cinq artistes heureux de partager leur récent séjour musical au Brésil ou ils ont joué et rapporté de nouvelles chansons inspirées de Tom Jobim, Elis Régina , Guinga , Djavan et bien d’autres. .
Casino JOA 2 Rue de la Plage Saint-Pair-sur-Mer 50380 Manche Normandie +33 6 70 81 42 89 septdejazz@gmail.com
