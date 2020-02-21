Concert Sequell., Salle Jacques Brel – Castanet-Tolosan, Castanet-Tolosan

Concert Sequell. Samedi 21 février, 20h00 Salle Jacques Brel – Castanet-Tolosan Haute-Garonne

8/10€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-21T20:00:00+01:00 – 2026-02-21T22:30:00+01:00

Fin : 2026-02-21T20:00:00+01:00 – 2026-02-21T22:30:00+01:00

Concert · Sequell.

Samedi 21 février – 20h

Espace Jacques Brel

Pensé comme une véritable expérience immersive, le live de Sequell. propose une performance à la fois électronique et organique.

Sur scène, Jack Mallett assure le chant tout en manipulant machines et pads, tandis que Simon Bonnemort repousse les codes du violoncelle, alternant jeu traditionnel et transformations électroniques.

Le duo évolue dans une scénographie inspirée du cinéma, portée par un jeu de lumières conçu sur mesure, au cœur duquel s’élève une arche monumentale de trois mètres.

La chanteuse Razane rejoint également le duo afin d’enrichir l’expérience scénique et d’en approfondir la portée émotionnelle.

Tarifs :

• Plein tarif : 10 €

• Tarif réduit : 8 € (étudiants, enfants de moins de 12 ans, demandeurs d’emploi, personnes en situation de handicap)

Billetterie en ligne : https://www.helloasso.com/associations/castamix-event/evenements/concert-sequell-castanet

Salle Jacques Brel – Castanet-Tolosan Avenue Pierre Mendès France, 31320 Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan 31320 Haute-Garonne Occitanie

