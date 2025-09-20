Concert – « Serenade à trois » des Pincées musicales La Cave Argenteuil

Début : 2025-09-20T16:30:00 – 2025-09-20T17:30:00

Fin : 2025-09-20T16:30:00 – 2025-09-20T17:30:00

L’Ensemble Sérénade à trois réunit trois musiciens : Matthieu de Laubier (baryton), Florentino Calvo (mandoline) et Jean-Marc Zvellenreuther (guitare) autour d’un programme qui célèbre la mélodie.

Des brumes du romantisme allemand au soleil de l’Italie, en passant par les chansons espagnoles, le trio vous invite à un voyage riche en sonorité et en couleurs, de l’intime à l’éclat…

Accès libre dans la limite des places disponibles.

La Cave 107 rue Paul-Vaillant Couturier 95100 Argenteuil Argenteuil 95100 Val-d’Oise Île-de-France 01 34 23 56 63 https://lacave.argenteuil.fr/fr/acces-et-tarifs-la-cave La Cave, inaugurée en 2007 à Argenteuil, est un centre dédié aux musiques actuelles. Située au carrefour de trois départements franciliens et facilement accessible depuis Paris, La Cave soutient la création artistique et les pratiques amateurs, propose des activités de diffusion, des résidences, des actions culturelles et un programme d’éducation artistique dans les écoles. En collaboration avec divers partenaires et événements régionaux, La Cave reçoit le soutien de la Ville d’Argenteuil, du Département du Val d’Oise et de la Sacem, et est membre de plusieurs réseaux musicaux. Elle offre des studios de répétition et un accompagnement aux artistes locaux et régionaux. En voiture par l’autoroute A86, A15 l sortie Argenteuil centre

Se garer : places disponibles au parking Vinci « Paul-Vaillant-Couturier » ou parking « Côté Seine » (45 minutes et 2h gratuites sauf le vendredi et le dimanche)

Par le train J – départ gare Saint-Lazare – arrêt Argenteuil (direct- 10 minutes)

Par le bus : lignes 2/4/9/8 à proximité

La Cave est située à 15 minutes à pied de la gare (suivre la rue Paul-Vaillant-Couturier)

Station Vélib’ en face de La Cave

