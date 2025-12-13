Concert Sérénade pour cordes de Beethoven Abbaye des Prémontrés Pont-à-Mousson

Concert Sérénade pour cordes de Beethoven

Abbaye des Prémontrés 9 rue Saint Martin Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle

Dans le cadre de la programmation musicale de l’Abbaye des Prémontrés, profitez de ce rendez-vous d’exception pour redécouvrir la musique de Mozart et Beethoven.

Deux œuvres produites à moins de dix ans d’écart, la Sérénade pour trio à cordes op. 8 de Beethoven et le Divertimento pour trio à cordes K.563 de Mozart rivalisent la perfection d’équilibre et de complexité des grands quatuors ou quintettes. Un dialogue musical aux mains de trois musiciens de l’Orchestre national de Metz Grand Est.

Musiciens

– Émilien Hu, violon

– Étienne Lin, alto

– Quentin Sanchez, violoncelle

Réservation sur le site de l’Abbaye des Prémontrés

PASS 3 CONCERTS profitez d’un tarif préférentiel en réservant les trois concerts de musique classique à l’Abbaye

– Sérénade pour cordes de Beethoven, dimanche 25 janvier à 16h

– Quatuor à cordes (Beethoven et Dvorák), dimanche 22 février à 16h

– Piazzolla et Ravel, dimanche 22 mars à 16hTout public

Abbaye des Prémontrés 9 rue Saint Martin Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 81 10 32

English :

As part of the musical program at Abbaye des Prémontrés, take advantage of this exceptional opportunity to rediscover the music of Mozart and Beethoven.

Two works produced less than ten years apart, Beethoven’s Serenade for String Trio Op. 8 and Mozart’s Divertimento for String Trio K.563 rival the perfection of balance and complexity of the great quartets and quintets. A musical dialogue in the hands of three musicians from the Orchestre national de Metz Grand Est.

Musicians:

– Émilien Hu, violin

– Étienne Lin, viola

– Quentin Sanchez, cello

Reservations on the Abbaye des Prémontrés website

3 CONCERTS PASS: take advantage of preferential rates by booking three classical music concerts at the Abbey

– Beethoven’s Serenade for Strings, Sunday January 25 at 4pm

– String quartet (Beethoven and Dvorák), Sunday February 22 at 4 pm

– Piazzolla and Ravel, Sunday March 22 at 4pm

