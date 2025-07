Concert Serge Beringer Place de Verdun (Place de l’église) Saint-Georges-de-Didonne

Concert Serge Beringer Place de Verdun (Place de l’église) Saint-Georges-de-Didonne samedi 19 juillet 2025.

Concert Serge Beringer

Place de Verdun (Place de l’église) 69 rue de la République Saint-Georges-de-Didonne Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-07-19 11:00:00

fin : 2025-07-19 13:00:00

Date(s) :

2025-07-19

Concert de Serge Béringer organisé par le Comité des Fêtes de Saint-Georges-de-Didonne

.

Place de Verdun (Place de l’église) 69 rue de la République Saint-Georges-de-Didonne 17110 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 15 65 02

English :

Concert by Serge Béringer organized by the Comité des Fêtes de Saint-Georges-de-Didonne

German :

Konzert von Serge Béringer, organisiert vom Festkomitee von Saint-Georges-de-Didonne

Italiano :

Concerto di Serge Béringer organizzato dal Comité des Fêtes de Saint-Georges-de-Didonne

Espanol :

Concierto de Serge Béringer organizado por el Comité de Fiestas de Saint-Georges-de-Didonne

L’événement Concert Serge Beringer Saint-Georges-de-Didonne a été mis à jour le 2025-07-01 par Royan Atlantique