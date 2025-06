CONCERT Sergi Estella Café 109 Café le 109 Fumel 5 juillet 2025 19:00

CONCERT Sergi Estella Café 109
Café le 109
108 Rue Léon Jouhaux
Fumel
Lot-et-Garonne

One Man Band

Il joue la batterie avec ses pieds et en même temps il joue des instruments qu’il a fabriqué, en suivant la tradition du blues le plus rural. Il a des instruments comme une guitare fabriquée à partir de canettes de bière ou d’un balai, des instruments fabriqués à partir de matériaux recyclés qui me permettent d’obtenir un son brut et authentique. .

Café le 109 108 Rue Léon Jouhaux

109.cafeculturel@gmail.com

One Man Band

He plays the drums with his feet and at the same time plays instruments he’s made himself, following the tradition of the most rural blues.

One Man Band

Er spielt das Schlagzeug mit seinen Füßen und gleichzeitig spielt er Instrumente, die er selbst gebaut hat, und folgt damit der Tradition des ländlichsten Blues.

One Man Band

Suona la batteria con i piedi e allo stesso tempo suona strumenti da lui stesso costruiti, seguendo la tradizione del blues più rurale.

Un hombre orquesta

Toca la batería con los pies y al mismo tiempo toca instrumentos fabricados por él, siguiendo la tradición del blues más rural.

