Sermoise

Concert

Place de l’hôtel de ville Sermoise Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 20:00:00

fin : 2026-05-23 21:15:00

Date(s) :

2026-05-23

Venez écouter Le Voyage de Marius conte musical agrémenté de morceaux de musique joués à l’orgue, la flûte traversière, la cornemuse, et bien d’autres instruments insolites.

Un voyage à ne pas manquer ! Départ à l’église de Sermoise le samedi 23 mai 20h.

Concert gratuit. Collecte proposée au profit de la restauration du Grand Orgue de Soissons

Venez écouter Le Voyage de Marius conte musical agrémenté de morceaux de musique joués à l’orgue, la flûte traversière, la cornemuse, et bien d’autres instruments insolites.

Un voyage à ne pas manquer ! Départ à l’église de Sermoise le samedi 23 mai 20h.

Concert gratuit. Collecte proposée au profit de la restauration du Grand Orgue de Soissons .

Place de l’hôtel de ville Sermoise 02220 Aisne Hauts-de-France +33 6 72 67 19 05 soissonsorgues@gmail.com

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English :

Come and listen to Le Voyage de Marius , a musical tale featuring pieces played on organ, flute, bagpipes and many other unusual instruments.

A journey not to be missed! Departure from Sermoise church on Saturday, May 23, 8pm.

Free concert. Collection to benefit the restoration of the Grand Orgue de Soissons

L’événement Concert Sermoise a été mis à jour le 2026-05-15 par OT du Soissonnais-Valois