Informations pratiques

Châteaudun

Concert – Session irlandaise avec Folk en Vrac

Théâtre de la Turbine au Moulin à Tan Châteaudun Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-15 19:00:00

fin : 2026-10-15 22:00:00

Date(s) :

2026-10-15

Entrée à prix libre.

Repas possible sur réservation.

Buvette et parking sur place. .

Théâtre de la Turbine au Moulin à Tan Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 44 18 63 moulinatan28@gmail.com

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English :

Admission: Pay what you want.

Meals available by reservation.

L’événement Concert – Session irlandaise avec Folk en Vrac Châteaudun a été mis à jour le 2026-09-11 par OT GRAND CHATEAUDUN