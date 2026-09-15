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Concert – Session irlandaise avec Folk en Vrac Châteaudun

jeudi 15 octobre 2026 · Châteaudun

Concert – Session irlandaise avec Folk en Vrac Châteaudun

Informations pratiques

Début
jeudi 15 octobre 2026
Fin
vendredi 16 octobre 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
Théâtre de la Turbine au Moulin à Tan
Ville
28200 Châteaudun
Département
Eure-et-Loir
Tarif

Châteaudun

Concert – Session irlandaise avec Folk en Vrac

Théâtre de la Turbine au Moulin à Tan Châteaudun Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-15 19:00:00
fin : 2026-10-15 22:00:00

Date(s) :
2026-10-15

Entrée à prix libre.
Repas possible sur réservation.
Buvette et parking sur place.   .

Théâtre de la Turbine au Moulin à Tan Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 44 18 63  moulinatan28@gmail.com

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English :

Admission: Pay what you want.
Meals available by reservation.

L’événement Concert – Session irlandaise avec Folk en Vrac Châteaudun a été mis à jour le 2026-09-11 par OT GRAND CHATEAUDUN

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