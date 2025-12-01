Concert session Jazz Pro (Avec Amour) Théâtre du Château Jonzac
Concert session Jazz Pro (Avec Amour) Théâtre du Château Jonzac samedi 13 décembre 2025.
Théâtre du Château 25 place du Château Jonzac Charente-Maritime
Tarif : 3 – 3 – 10 EUR
3 euros pour les enfants de moins de 12 ans
Début : 2025-12-13 20:30:00
fin : 2025-12-13
2025-12-13
L’école des Arts de Haute-Saintonge propose dans le cadre de sa session Jazz Pro un concert Avec Amour .
(Grands standards de jazz réécrit en français, revisités et arrangés autour de l’univers large et métissé du Jazz)
Théâtre du Château 25 place du Château Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 48 31 26 ecoledesarts@haute-saintonge.org
English :
As part of its Jazz Pro session, the Haute-Saintonge School of the Arts presents a concert entitled Avec Amour .
(Great jazz standards rewritten in French, revisited and arranged around the broad, mixed universe of jazz)
German :
Die École des Arts de Haute-Saintonge bietet im Rahmen ihrer Jazz Pro-Session ein Konzert mit dem Titel Avec Amour an.
(Große Jazz-Standards, die auf Französisch neu geschrieben, überarbeitet und rund um das breite und gemischte Universum des Jazz arrangiert werden)
Italiano :
Nell’ambito della sessione Jazz Pro, la Haute-Saintonge School of the Arts propone il concerto Avec Amour .
(Grandi standard jazz riscritti in francese, rivisitati e arrangiati intorno all’ampio e variegato universo del jazz)
Espanol :
En el marco de su sesión Jazz Pro, la Escuela de Artes de Haute-Saintonge ofrece un concierto titulado Avec Amour .
(Grandes estándares de jazz reescritos en francés, revisitados y arreglados en torno al amplio y mestizo universo del jazz)
