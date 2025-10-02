Concert Session Live Radio Activ’ Infurious Saint-Brieuc

Concert Session Live Radio Activ’ Infurious Saint-Brieuc jeudi 2 octobre 2025.

Concert Session Live Radio Activ’ Infurious

Place Nina Simone Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Le premier jeudi du mois, Radio Activ’ se délocalise à Bonjour Minuit pour sa session live et sa sélection d’artistes régionaux. La diffusion en direct démarre à 19h00 et dure 1 heure, avec une pause interview au milieu du live.

Présentation de la programmation à partir de 18h.

Infurious est un groupe de rock engagé originaire de Bretagne, formé au printemps 2025. Composé de quatre musiciens passionnés et expérimentés, leur musique mêle énergie brute et paroles puissantes pour porter des messages forts, sur des thèmes sociaux, politiques et environnementaux.

Apportant leur sensibilité pour créer ce son unique qui allie riffs incisifs, rythmes percutants et mélodies accrocheuses, leur engagement se ressent tant dans leurs compositions que dans leur présence scénique où ils cherchent à éveiller les consciences et à inspirer le changement.

Infurious vous met une bonne claque grâce à ses concerts intenses et une authenticité sans compromis. Leurs textes, écrits en français, invitent à la réflexion et à l’action. .

Place Nina Simone Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne

