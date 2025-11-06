Concert Session Live Radio Activ’ Mata Hari Saint-Brieuc

Concert Session Live Radio Activ’ Mata Hari Saint-Brieuc jeudi 6 novembre 2025.

Concert Session Live Radio Activ’ Mata Hari

Place Nina Simone Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Début : 2025-11-06 18:30:00

fin : 2025-11-06 21:00:00

Le premier jeudi du mois, Radio Activ’ se délocalise à Bonjour Minuit pour sa session live et sa sélection d’artistes régionaux. La diffusion en direct démarre à 19h00 et dure 1 heure, avec une pause interview au milieu du live.

Présentation de la programmation à partir de 18h.

MATA HARI

C’est sous l’impulsion de 2 musiciens trégorrois férus d’Afrobeat que le projet Mata Hari voit le jour en 2017.

Ce genre musical issu d’un mélange de musique traditionnelle nigériane, de jazz, de high-life et de funk, trouve sa source dans la tradition Yoruba de l’Afrique de l’ouest et porte haut les couleurs et les valeurs de la fête et de la lutte comme l’a montré son créateur Fela Kuti. Apparue à Lagos au Nigéria à la fin des 60’s, cette musique résonne par son caractère comme un écho aux cœurs de ces musicien-ne-s bretons qui portent comme elle une tradition forte se mêlant sans complexe à la modernité, un désir de danse et de transe jamais démenti, une quête de sens, et plus encore un esprit où le collectif est roi.

Pour obtenir ce son puissant et tellurique, Mata Hari met en place une section de cuivre composée d’un sax baryton, d’un sax ténor et d’un trombone. Pour faire pulser ces cracheurs de sons, il ajoute une rythmique composée d’un couple basse-batterie et un duo guitare-clavier qui apporte toute la profondeur et la rondeur nécessaire à l’envoûtement. .

Place Nina Simone Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne

