Concert SEVEN BLECH ARMY Haguenau
samedi 17 octobre 2026 · Haguenau
Informations pratiques
Haguenau
Concert SEVEN BLECH ARMY
1 Place du Maire Guntz Haguenau Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-10-17 20:00:00
fin : 2026-10-17 22:30:00
Date(s) :
2026-10-17
Concert caritatif pour financer les actions sociales du Kiwanis Club de Haguenau
Concert caritatif pour financer les actions sociales du Kiwanis Club de Haguenau .
1 Place du Maire Guntz Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 6 60 74 32 10 wack.jp@wanadoo.fr
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English :
Charity concert to raise funds for the social initiatives of the Haguenau Kiwanis Club
L’événement Concert SEVEN BLECH ARMY Haguenau a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau
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