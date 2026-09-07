Informations pratiques

Haguenau

Concert SEVEN BLECH ARMY

1 Place du Maire Guntz Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-10-17 20:00:00

fin : 2026-10-17 22:30:00

Date(s) :

2026-10-17

Concert caritatif pour financer les actions sociales du Kiwanis Club de Haguenau

Concert caritatif pour financer les actions sociales du Kiwanis Club de Haguenau .

1 Place du Maire Guntz Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 6 60 74 32 10 wack.jp@wanadoo.fr

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English :

Charity concert to raise funds for the social initiatives of the Haguenau Kiwanis Club

L’événement Concert SEVEN BLECH ARMY Haguenau a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau