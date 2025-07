CONCERT SEXOPATH LE CHAT BARRÉ Fontiers-Cabardès

CONCERT SEXOPATH LE CHAT BARRÉ

8B Allée André Le Nôtre Fontiers-Cabardès Aude

Début : 2025-07-12 21:30:00

fin : 2025-07-12 23:30:00

2025-07-12

Un mélange détonnant de Punk et de Rock, découvrez ce groupe plein d’énergie et de puissance !

8B Allée André Le Nôtre Fontiers-Cabardès 11390 Aude Occitanie +33 6 75 12 94 19

English :

An explosive mix of Punk and Rock, discover this band full of energy and power!

German :

Eine explosive Mischung aus Punk und Rock, entdecken Sie diese Band voller Energie und Kraft!

Italiano :

Un mix esplosivo di punk e rock, scoprite questa band piena di energia e potenza!

Espanol :

Una mezcla explosiva de punk y rock, ¡descubre a esta banda llena de energía y potencia!

