Concert: Sextuor Unicelli Théâtre de la ville Valence

Concert: Sextuor Unicelli

Théâtre de la ville Place de la Liberté Valence Drôme

Tarif : 5 – 5 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14 17:00:00

fin : 2025-12-14 17:00:00

Date(s) :

2025-12-14

UniCelli est un sextuor de violoncelles fondé par Valentin Catil. Leur répertoire met en valeur la virtuosité et la sensibilité de l’instrument. Chaque performance est une alchimie entre les musiciens, sublimant la richesse du violoncelle.

Théâtre de la ville Place de la Liberté Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 86 14 50 theatredelaville@mairie-valence.fr

English :

UniCelli is a cello sextet founded by Valentin Catil. Their repertoire highlights the virtuosity and sensitivity of the instrument. Each performance is an alchemy between the musicians, sublimating the richness of the cello.

German :

UniCelli ist ein Cello-Sextett, das von Valentin Catil gegründet wurde. Ihr Repertoire hebt die Virtuosität und die Sensibilität des Instruments hervor. Jede Aufführung ist eine Alchemie zwischen den Musikern, die den Reichtum des Cellos sublimiert.

Italiano :

UniCelli è un sestetto di violoncelli fondato da Valentin Catil. Il loro repertorio evidenzia il virtuosismo e la sensibilità dello strumento. Ogni performance è un’alchimia tra i musicisti, che sublima la ricchezza del violoncello.

Espanol :

UniCelli es un sexteto de violonchelos fundado por Valentin Catil. Su repertorio pone de relieve el virtuosismo y la sensibilidad del instrumento. Cada actuación es una alquimia entre los músicos, que sublima la riqueza del violonchelo.

L’événement Concert: Sextuor Unicelli Valence a été mis à jour le 2025-07-05 par Valence Romans Tourisme